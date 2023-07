Alvaro Morata gradirebbe un ritorno in Italia dove ha passato, con ogni probabilità, i migliori anni della sua carriera. Il Milan si è informato sulla situazione dello spagnolo tramite intermediari ma oggi non ci sono grandi margini per avviare una trattativa con l’Atletico Madrid. Ecco perché Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada stanno valutando diverse alternative per l’attacco. Una di queste, a sorpresa, risponde al nome di Mehdi Taremi. Trova conferme l’indiscrezione rivelata dalla Gazzetta dello, l’attaccante iraniano del Porto piace molto al club rossonero.



OK PER PIOLI - Gioca bene per la squadra e ha un grande senso del gol (76 in 126 presenze in Portogallo tra Rio Ave e Porto). Mehdi Taremi piace molto anche a Stefano Pioli che ha dato il suo ‘ok’ all’eventuale operazione. Il Milan ha già sondato il terreno con gli agenti dell’iraniano che il Porto ritiene cedibile ma solo dinanzi a un’offerta da 18/20 milioni di euro.



COME PUÒ CAMBIARE IL MERCATO - Mehdi Taremi ha tutte le caratteristiche che il Milan cerca sul mercato ma essendo extracomunitario taglierebbe fuori Samuel Chukwueze. Ecco perché il Milan non ha ancora affondato il colpo nonostante il gradimento mostrato dall’attaccante alla possibilità di vestire la maglia rossonera. Giorgio Furlani proverà a trovare un’intesa con il Villarreal per l’esterno nigeriano fino a quando ci saranno margini ma nello stesso tempo mantiene calda la

pista che porta al numero 9 del Porto. Che ha già rifiutato un’offerta dagli Arabi dell’Al-Hilal perché vuole aspettare il Milan.