Il centravanti guineano, in forza allo Stoccarda, sta stupendo nel corso di questa stagione, dove ha già realizzato 19 reti e 2 assist in 16 presenze tra tutte le competizioni, attirando le attenzioni di alcuni dei maggiori club europei, tra cui Newcastle, Manchester United e Borussia Dortmund., un nuovo centravanti da alternare a Giroud e Jovic e che sappia garantire, come ampiamente dimostrato in Germania, una notevole freddezza sotto porta e un quantitativo di reti di una certa importanza. Il Milan, nel corso di queste settimane, ha già avuto più di un confronto con l’entourage del giocatore che ha aperto, di buon grado, al trasferimento in quel di Milano.In primis,. Volontà che sono testimoniate dalle parole dell’amministratore delegato: “Qui si trova a suo agio con la sua famiglia e ha un ruolo importante nella squadra. Lo apprezza davvero. Gli interessa innanzitutto giocare a calcio e segnare gol. Serhou vuole giocare in una squadra che funzioni.(che si giocherebbe, al contempo, le sua chance per la Scarpa d’Oro, Kane permettendo), rimandando ogni discorso di cessione ala finestra estiva del calciomercato. Una volontà, dicevamo, testimoniata anche dallo sforzo dello Stoccarda di provare a rimuovere la clausola da 17 milioni di euro, attivabile già a gennaio. Richiesta spedita al mittente, tuttavia, dagli agenti del guineano.. C’è il sì da parte del giocatore al trasferimento, ma la quadra economica non è ancora stata trovata.Cifre da top, per un giocatore che sta dimostrando di poter competere ad altissimi livelli, in campo nazionale. Fase di studio, dunque, per gli uomini mercato del Milan,