Milan, trattativa avanzata per Conceiçao

33 minuti fa



Secondo quanto riportato da Sky Sport, Sergio Conceiçao è in pole position per la panchina del Milan al posto di Stefano Pioli. I primi contatti ci sono già stati e alla proprietà rossonera, Conceiçao piace perché ha un'idea di calcio simile a quella del Milan attuale, quindi una difesa a quattro, due centrocampisti e tre trequartisti alle spalle di una punta.



I dialoghi stanno proseguendo con frequenza. Al momento, Conceiçao è quello che convince di più. E' una trattativa avanzata, ma non ancora chiusa o definita. Il suo contratto con il Porto scade nel 2028, ma, dopo il cambio di presidenza, il club portoghese, come sottolineato, può cambiare l'allenatore.