Il Brescia ripescato in serie B al posto della Reggina ha tempo fino a venerdì alle ore 20 per completare la rosa grazie al mercato. Dopo aver ottenuto il ‘sì’ della Lazio per Fares Cellino sta provando a mettere a segno un grande colpo: trattativa in corso con il Milan Chaka Traorè.



LA SITUAZIONE- Il Brescia vuole fortemente Chaka Traorè e il Milan sembra disposto a lasciarlo partire in prestito per garantirgli maggiore spazio rispetto a quello che potrebbe trovare in rossonero. Il club rossonero non vuole però perdere il controllo sul talento classe 2004 e quindi si aspetta una formula che preveda un controriscatto a cifre contenute. Le parti si aggiorneranno nel pomeriggio per provare a trovare una quadratura.