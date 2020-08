Vendere per comprare, vendere per rinnovare. Il Milan è a caccia di un esterno sinistro che possa dare fiato a Theo Hernandez e di un potenziale titolare a destra, dove Calabria e Conti, al di là del finale di stagione positivo, non sempre hanno convinto, per centrare i due obiettivi è necessario fare cassa. Da Emerson a Dumfries, i nomi sul tavolo sono molti, prima di accelerare Maldini e Massara vogliono risolvere la questione esuberi. Due giocatori sono sicuri di fare la valigia, Diego Laxalt e Ricardo Rodriguez, uno ha ottime chance di salutare l'ambiente rossonero, ovvero Davide Calabria.



30 MILIONI - Per l'uruguaiano, che ha vissuto un'annata nel dimenticatoio sia al Torino sia al Milan (complessivamente, in campionato, ha giocato solo 757'), resta viva l'ipotesi Lokomotiv Mosca, dal suo addio il Milan vuole incassare 10 milioni. La metà, 5 milioni, è quello che si aspetta di ottenere dalla cessione di Ricardo Rodriguez, tornato dal Psv e al quale nei giorni è stata confermata l'esclusione dal progetto della prossima stagione. Quindici milioni è invece la richiesta per Calabria, che piace a Fiorentina e Bologna. Obiettivo 30 milioni, per comprare. Per rinnovare.