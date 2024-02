Milan, Camarda segna ancora alla Van Basten: mancano 30 giorni al rinnovo

Segna tanto. E fa solo gol bellissimi. Francesco Camarda non si è montato la testa dopo l’esordio in serie A con il Milan. Testa bassa e pedalare, partita dopo partita. Contro il Sassuolo ha realizzato un’altra doppietta d’autore che però non sono bastati per ottenere il successo ( i rossoneri si sono fatti rimontare sul 3-3 dal 3-0).





GOL ALLA VAN BASTEN- I paragoni a questa età non fanno mai bene ma vedendo giocare Camarda vengono quasi spontanei. Il secondo realizzato contro il Sassuolo ha riportato alla mente al capolavoro di Van Basten contro il Real Madrid del 1989: colpo di testa a giro sul secondo palo.



OPERAZIONE RINNOVO - Tra un mese esatto Francesco compirà 16 anni. Una data importante anche per il Milan perché é gia in programma la firma sul primo contratto da professionista che sarà triennale ( il massimo previsto dal regolamento). Con buona pace di Borussia Dortmund e Manchester City che si erano messi sulla tracce del talento rossonero.