San Siro, Sala: 'Contatti continui con Milan e Inter, partita ancora aperta'

Milano non si arrende:, i contatti convanno avanti. Lo sostiene il sindaco del capoluogo lombardo,, tornato a parlare della vicenda a margine della commemorazione delle vittime delle foibe.A - Sala ha commentato l'acquisizione da parte del Milan dei terreni a, dove potrebbe sorgere il nuovo stadio dei rossoneri: ", in questi anni ne abbiamo viste di ogni", riporta Ansa.it.- Sala ha proseguito ribadendo di avere fiducia nella riapertura di un canale per San Siro: ". Se non vedessi anche da parte loro possibilità per San Siro cercherei altre soluzioni, ma secondo me ce l'hanno ancora. I contatti sono continui. Il Milan è più avanti certamente ma questo lo abbiamo già detto.".