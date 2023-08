Il Milan è sicuramente tra le squadre che dovrà ancora operare sul mercato sia in entrata che in uscita in queste ultime battute del calciomercato estivo. Tanti i dossier che sono analizzati costantemente a casa Milan: da Origi a Ballo-Tourè passando per Colombo.- Nelle ultime ore si è parlato tanto, sopratutto la stampa portoghese, di una nuova offerta del Milan per Taremi, attaccante iraniano che tanto piace a Pioli.milioni di euro. Al momento non sembrano esserci margini, il Milan potrebbe prendere Taremi solo in prestito molto oneroso con diritto di riscatto o, in alternativa, con un investimento decisamente inferiore di circa 10/15 milioni. Le possibilità di riuscita sono piuttosto basse ma la pista resta calda in attesi di nuovi sviluppi anche sul mercato in uscita…