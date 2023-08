Quel Milan lì ha strappato gli applausi. Quel Pulisic lì ci ha fatto chiedere come abbia potuto il Chelsea, come come ma proprio come. Pioli ha cominciato a divertirsi ma contro c'era un Bologna che proprio non può viaggiare sullo stesso binario dei rossoneri. Oggi c'è il Toro di Juric che potrebbe essere migliore di quei felsinei lì o almeno provarci. Ma se il Milan è quello appena visto e con un inferno di rincalzi forti in panchina, ragazzi miei, diventa davvero dura strappargli punti per di più al Meazza. Questo Diavolo qui rischia di fare pentole e coperchi tutti insieme. Bisogna risalire al 2018 per trovare una non-vittoria a Milano - e in campionato - contro i granata. Ma non mi pare aria di un altro zero a zero.

La Roma doveva vincere contro la Salernitana e se non l'ha fatto è stato un caso fortuito, generato non soltanto dal destro-sinistro di Candreva ma anche dalle assenze di Dybala-Pellegrini e dallo squaquarone arrivato in difesa, da due certezze come lo Smallo e il Cristante. Metteteci che adesso sta arrivando uno che farà impazzire le folle come Big Rom e capirete che a Verona andrà in campo una giallorossa da Formula uno, più di testa che di piedi. Primo tempo/finale tutto per lei a un quotone bizzarro.

Due successi interni in Premier League non mi sembrano follie. Mi ero segnato le quattro vittorie di fila di De Zerbi e due (con otto reti, poche?) sono arrivate. Il West Ham non è un gioco che cade dall'albero se gli dai una bella scrollata ma questo Brighton ha un motore che va con tutte le benzine di questo mondo.

Il Brentford è una certezza soprattutto davanti ai suoi tifosi. C'è il Crystal Palace che ha appena perduto e vorrebbe riprendersi qualcosa ma i padroni di casa mi danno tutto il coraggio di questo mondo. E vanno a caccia dei tre punti, attenti che questi regali ne fanno pochissimi.



LE NOSTRE SCOMMESSE



Milan-Torino 1 (1,65)

Verona-Roma primo tempo/finale 2/2 (2,85)

Brighton-West Ham 1 (1,50)

Brentford-Crystal Palace 1 (2,15)

Quaterna da 15,1 volte la posta