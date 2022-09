Un’altra grande prestazione alla quale è mancata solo il gol. Rafael Leao é seta pura che rende questo Milan elegante e forte anche nelle notti di Champions League. Se dal campo arrivano solo certezze dal portoghese molte meno ce ne sono nell’altra partita che tiene con il fiato sospeso i tifosi rossoneri ovvero quella relativa al rinnovo del contratto in scadenza nel 2024.. Al momento non sono previsti nuovi summit con la dirigenza del Diavolo che attende anche segnali dal nuovo patron Cardinale per capire se ci sarà la volontà concreta di Red Bird di accontentare Leao. Anche con un ingaggio da 8/9 milioni di euro all’anno. I tempi stringono e le minacce si fanno sempre più concrete:. Maldini ieri si è appellato anche alla volontà del ragazzo che sarà fondamentale per portare avanti o meno la trattativa ma la sensazione è che tutto dipenderà da Red Bird.