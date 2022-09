I detrattori rileveranno che l’anno scorso il Milan giocava contro Liverpool e Atletico Madrid, mentre quest’anno gli avversari sono stati Salisburgo e Dinamo Zagabria, ma i 4 punti e il momentaneo primato nel girone di Champions League non sono un caso.Lo ha dimostrato battendo con autorevolezza la Dinamo Zagabria, che non più tardi di una settimana fa aveva superato niente po’po’ di meno che il Chelsea.I croati chiudono tutti gli spazi, soprattutto il binario di sinistra dove la coppia Theo-Leao non riesce a essere devastante come al solito, anche se poi a conti fatti sono proprio loro due a diventare decisivi nel tabellino (il portoghese conquista il rigore e da l’assist per il raddoppio, il francese sforna il cioccolatino che chiude la partita). Nonostante le difficoltà a superare il muro della Dinamo il Milan gioca da grande squadra e non si scompone cercando altre vie per trovare il gol. Sfonda soprattutto sulla destra dove Saelemakers conferma di esaltarsi in Europa segnando il secondo gol in due partite. Giroud non è nella sua serata migliore, ma si conferma un cecchino dal dischetto e poiPer fare gol al Milan c’è bisogno di una giocata spettacolare della coppia Petkovic-Orsic, ma anche qui i rossoneri confermano di aver trovato la mentalità della grande squadra perché non fanno una piega e tornano ad attaccare alla ricerca del terzo gol. Che puntualmente arriva proprio con uno dei nuovi entrati, Pobega.Toglie anche il migliore in campo Bennacer., anche se stavolta ha l’attenuante di esser stato schierato in un ruolo non propriamente suo. Al di là dell’evidente disagio di posizione, ilFa bene Pioli a dosarlo per far sì che si ambienti in un calcio molto diverso da quello a cui era abituato e soprattutto a un ritmo di gioco, quello del Milan, che in questo momento è tra i più alti in Europa.