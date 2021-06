continuano a trattare da settimane il riscatto del giovane centrocampista, un dialogo avviato dalla dirigenza rossonera per rivedere le condizioni iniziali dell'accordo con le Rondinelle (): una scelta dettata dalle valutazioni tecniche, vista la stagione non brillante del classe 2000 a San Siro, che hanno ricalibrato il rischio d'investimento, se si considera che complessivamente si parla di un affare da oltre 35 milioni di euro.- I discorsi si erano intensificati all'inizio della scorsa settimana con il ritorno in Italia die la trattativa sembrava essere arrivata a un punto di svolta con una soluzione che poteva mettere d'accordo le due società:. Tutto sembrava risolto, ma nel weekend qualcosa è cambiato.- Nel dettaglio,che ha rivisto ulteriormente la propria proposta per tenere Tonali: l'idea dei rossoneri è di mettere sul piattoe che hanno generato un fastidio palesato da Cellino. Alta tensione, con il presidente delle Rondinelle che ha a questo punto avanzato la propria: ok le cifre ipotizzate dal Diavolo,, attaccante classe 2002 di rientro a Milano dal prestito alla Cremonese.- Il Milan al momento non prevede la cessione a titolo definitivo di Colombo che tuttavia, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, può comunque diventare la carta giusta per sbloccare l'affare Tonali.per riavvicinarsi alle richieste del Brescia. Si continua a trattare a un giorno dalla scadenza, anche se non è escluso che le due società possano decidere di prendersi qualche giorno in più per raggiungere un'intesa o che addirittura possano accordarsi per estendere il prestito e rinviare ulteriormente i discorsi. Con un punto fermo in tutta questa vicenda:, non considera alternative e attende la fumata bianca definitiva con il Brescia.