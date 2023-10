Mike Maignan é tra i migliori cinque portieri al mondo per qualità tecniche, leadership e continuità di rendimento. Questo nuovo status conquistato tra squadra di club e Nazionale francese gli sarà riconosciuto anche dal Milan: da una decina di giorni infatti è iniziata la trattativa per rinnovare e adeguare economicamente il contratto in scadenza nel 2026.Le prime schermaglie dialettiche tra le parti sono state telefoniche e sono servite per raccogliere impressioni e idee su come programmare il futuro.a stagione, in linea con quanto guadagnano i migliori al mondo come Courtois e Ter Stegen. La priorità per il francese resta il Milan nonostante le lusinghe del Chelsea e l’ipotesi di un ritorno al Psg, una base importante dal quale partire per il Diavolo.