sta salendo sempre di più per ile nonostante le rassicurazione di Pioli, della società e dello staff: "Ci stiamo lavorando da tempo ma non è facile", i calciatori rossoneri a turno continuano a fermarsi. Problemi quasi tutti, segno che qualcosa nel modo di prepararsi alle gare purtroppo non va. Si ma cosa? E soprattuttoSono tante le idee che il club sta pensando di percorrere per mettere da un lato lo staff tecnico guidato da Stefano Pioli e dall'altro lo staff medico di avere una consulenza intermedia in più. Nell'immediato, secondo la Gazzetta dello Sport, è infatti probabileche si aggiunga a quelli già presenti in organico.Sotto la lente di ingrandimento, però, non c'è solo il presente immediato, ma anche tutto quello che potrebbe essere fatto nel prossimo futuro.(Osti è uno dei collaboratori più storici di Pioli). C'è la possibilità che il club possa "ristrutturare" i campi di allenamento di Milanello durante la pausa estiva e infine c'è anche la valutazione sulla necessità di strutturare meglio le tournée estive oltreoceano che inevitabilmente condizionano la classica preparazione. Tante ipotesi, per un'unica soluzione. Il problema infortuni non può più essere sottovalutato.