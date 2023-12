Col Monza è arrivata una bella vittoria, con un clean sheet che da queste parti non è così frequente. Da segnalare ancora una volta il guantone decisivo di Maignan, che ha parato un rigore in movimento di Colpani: il francese risponde sempre presente (ieri ottimo anche il suo collega Di Gregorio). Emozionante il gol di Simic all'esordio, straordinaria la prova di Reijnders, ma oggi c'è quel senso fastidiosissimo di amaro in bocca (presente già ieri per via dei 2 infortuni).invece l'Inter è troppo lontana e la realtà europea non è quella più prestigiosa.Anche ieri 2 giocatori costretti a uscire: Pobega dopo 20 minuti, Okafor invece è durato 10 minuti. Purtroppo è quasi una regola. Si era detto che il Club avrebbe sfruttato la precedente sosta per andare a fondo del problema infortuni: la sensazione è che non si sia ricavato un granchè, anzi. E' chiaro che intervenire a stagione in corso sia molto complicato, ma non stiamo parlando di un problema nuovo, che è emerso all'improvviso. E' una grana atavica,Con interventi diversi, studi più approfonditi e maggior determinazione da parte di tutti nel voler risolvere questo problema, oggi parleremmo di una stagione diversa.Quando Pioli sostiene che si gioca troppo, dice il vero,. E diventa oggi un grande motivo di rimpianto. C'è la sensazione che per non aver risolto questo problema il Milan abbia buttato via la stagione, almeno in campionato e in Champions. Ed è davvero un gran peccato.