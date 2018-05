Due partite per decidere il futuro. Atalanta domenica, Fiorentina tra otto giorni, per capire se il Milan, il prossimo anno, giocherà in Europa o se chiuderà la stagione con l'ennesimo fallimento. 180' fondamentali per la classifica e per il mercato, che necessariamente dovrà prevedere l'arrivo di una nuova punta. Kalinic e André Silva non hanno convinto e saranno messi alla porta, chi arriverà troverà Cutrone, il quale non è ancora pronto per essere l'attaccante titolare. Belotti resta l'opzione più credibile, mentre secondo quanto scrive oggi Tuttosport perde quota la pista che porta a Falcao, punta del Monaco, del quale il suo agente Jorge Mendes ha parlato con Mirabelli e Fassone.



PROBLEMA EUROPA - Il colombiano è legato al club del Principato da un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione, fino al 2020. L'idea Milan lo stuzzica, ma è poco disposto a rinunciare all'Europa League, manifestazione nella quale ha segnato 30 gol in 31 partite. Il suo agente, che da qualche giorno sta lavorando a uno scambio con André Silva, ha già parlato con tutte le parti, ma se il Milan non dovesse centrare la qualificazione alle coppe europee avrebbe qualche difficoltà in più a convincere il suo assistito.