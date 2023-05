Milan-Inter vedrà i rossoneri come padroni di casa nell'andata delle semifinali di Champions League. La squadra di Pioli affronterà un'avversaria italiana nella massima competizione europea per la quinta occasione: nei quattro precedenti hanno sempre superato il turno o vinto il trofeo. Questa sarà inoltre la seconda volta nella storia in cui si sfideranno due italiane a questo atto del torneo - in precedenza era successo solo nel 2002/03, con il Milan che ha avuto la meglio sull'Inter dopo un doppio pareggio. Allargando l'orizzonte a tutte le fasi, i rossoneri sono imbattuti contro i nerazzurri in Champions League, grazie a due pareggi e due successi - in questi confronti, il Milan ha mantenuto la porta inviolata in tre occasioni. Considerando tutte le competizioni, il punteggio più frequente nelle sfide tra le due formazioni è l'1-1, finale di 33 incontri - tra questi una delle due gare di semifinale di UEFA Champions League 2002/03. Per la prima volta nella loro storia, Milan e Inter si affronteranno per cinque volte nel corso di una singola stagione.