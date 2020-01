In attesa di ascoltare le prime parole di Stefano Pioli dal giorno del suo arrivo e di conoscere la decisione sulla sua titolarità contro la Sampdoria, in vista della partita di lunedì pomeriggio Zlatan Ibrahimovic ha risvegliato in maniera incredibile l'entusiasmo del popolo milanista. Dopo l'accoglienza da re all'aeroporto di Linate due giorni fa e il bagno di folla anche ieri a Casa Milan al termine della presentazione ufficiale, si prevede un'affluenza di tifosi molto importante pure a San Siro.



SOGNO EUROPEO - Sono previsti infatti non meno di 60.000 persone per assistere al probabilissimo esordio bis con la maglia del Milan del campione svedese. Ad oggi, i biglietti venduti sono già 56.000 e cresce la voglia di rivedere Ibra subito protagonista, magari già da titolare al posto di Piatek, per lasciarsi definitivamente alle spalle la scoppola di Bergamo prima delle vacanze e affrontare con fiducia una seconda metà di stagione nella quale il sogno nemmeno troppo proibito è quello di una rimonta che conduca a un piazzamento europeo, condizione che agevolerebbe la riconferma di Ibrahimovic anche per la prossima stagione.