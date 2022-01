Di essere forti, competitivi e con un gruppo che sa come si viene fuori dalle difficoltà. Ecco perchédell’affidabilità certa dell’ex Lione che può portare il club rossonero a. Fino a quando il difensore olandese non sarà ceduto a un’altra società,perché vuole vestire la maglia rossonera. Nelle ultime ore abbiamo intercettato quella che è la nuova strategia del club di via Aldo Rossi: l’idea è quella, eventualmente, di