Il Milan non molla Charles De Ketelaere ed è pronto ad andare all in. Il classe 2001 è l'obiettivo designato per la trequarti, ma finora la trattativa con il Bruges non è decollata, non è servito neanche il blitz in Belgio di Maldini e Massara per sbloccare la situazione. Il Diavolo non si è arreso, vuole stringere la presa e vuole farlo in tempi brevi. E la giornata di domani può essere cruciale in questo senso.



RILANCIO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, il Milan sta valutando la possibilità di ritoccare ulteriormente al rialzo la propria offerta: l'idea è di mettere sul piatto 32 milioni di euro fisso per De Ketelaere, ai quali aggiungere una corposa percentuale sull'eventuale futura rivendita del giocatore. CDK vuole il Milan e il Milan vuole CDK: in arrivo un nuovo rilancio per provare ad arrivare alla fatidica fumata bianca.