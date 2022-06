Emergono ulteriori particolari in merito alla cessioneDopo che per prima Verità&Affari aveva parlato deibisogna registrare invece la versione che riporta Calcio e Finanza, uscito nel pomeriggio condopo la firma dell’accordo definitivo eche prevede il passaggio definitivo al gruppo di Gerrynel corso dell'estate, con- Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza da fonti finanziarie,(JpMorgan, insieme a Bank of America Merrill Lynch, ha operato soltanto in qualità di advisor di Elliott per l’operazione). Ci sarà inveceovvero il fondo guidato da Paul Singer.ovvero RedBird: una prassi non infrequente nel mondo della finanza nelle operazioni di acquisizioni di società, con. Una forma di dilazione di pagamento, delayed payment, concesso da Elliott riguardo una parte della cifra pattuita per l’acquisto del club.- Secondo quanto appreso,n piena dinamica di mercato, come ad esempio nel caso dell’Inter, il cui bond oggi scambia con un tasso intorno al 9%. All’interno dell’operazione è previsto anche