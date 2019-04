Dopo le partite del weekend, torna subito in campo la, con il programma dellache si svolge nel turno infrasettimanale. Questa sera due gare, cone Juventus in campo: aprono proprio i rossoneri guidati da Gennaro, chericevono allo stadio Giuseppe Meazza di Milano l'del nuovo tecnico Igorin una delicata sfida che interseca Champions League e salvezza. I padroni di casa sono reduci da due ko di fila dopo una serie incredibile di risultati utili e sono ripiombati in piena lotta per la zona Champions: i tre punti sono necessari per mantenere il distacco sulle inseguitrici e per scavalcare momentaneamente l'Inter al terzo posto, attualmente distante sue punti; dal canto loro i friulani ospiti sono tornati alla vittoria dopo due giornate ma hanno solo tre punti di margine sulla terzultima in classifica e hanno bisogno di ossigeno per mettersi al sicuro. Rivoluzione operata da Gattuso nell'undici titolare del Milan, conSfida nella sfida quella tra il polacco, attaccante rossonero già a quota 19 reti ma a secco da due gare, e Rodrigoobiettivo di mercato delle big a quota 7 centri.Il prossimo sarà l’88esimo confronto in Serie A tra le due squadre: 39 i successi rossoneri, 16 quelli bianconeri. 32 pareggi completano il quadro nel massimo campionato. È dal 2007/08 che il Milan non vince sia il match d’andata che di ritorno di uno stesso campionato di Serie A control’Udinese. Il prossimo sarà il 150º gol realizzato dal Milan contro l’Udinese in Serie A. Il punteggio più frequente tra queste due squadre in Serie A è lo 0-0, finale di 14 incontri, tuttavia Milan e Udinese non registrano una sfida nel massimo Campionato a reti inviolate dal maggio 2011​.Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Calhanoglu; Paquetà; Cutrone, Piatek.Musso; Opoku, De Maio, Samir; ter Avest, Fofana, Behrami, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna. ​. ​