E' terminata l'udienza della delegazione del Milan, composta dal presidente Scaroni, da Gordon Singer, da Tuil e Furlani, nel quartier generale della Uefa a Nyon. Per il momento non arrivano indiscrezioni su quelle che saranno le sanzioni, nemmeno dal numero uno rossonero Paolo Scaroni, che ha rilasciato una breve intervista a Sky Sport: "Non so quando arriveranno le decisioni sulle sanzioni, mi auguro che arrivino in tempi brevi.".Come anticipato dala Uefa potrebbe infliggere al Milan una multa e