Milan, UFFICIALE: addio a Nsiala, il difensore della Primavera va in Scozia

un' ora fa



Addio al Milan per Clinton Nsiala, difensore centrale della Primavera rossonera, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Il francese, tra i protagonisti dell'ottimo cammino in Youth League della squadra di Abate, si trasferisce in Scozia, nei Glasgow Rangers, che hanno anticipato tutte le concorrenti. Il giocatore ha firmato un pre-contratto con gli scozzesi: