Dopo la promozione di Paolo Maldini alla guida della direzione tecnica, la nomina di Zvone Boban come Chief Football Officer e di Frederic Massara come direttore sportivo, il Milan comunica anche il nome del nuovo responsabile del settore giovanile: si tratta dell'ex calciatore rossonero Angelo Carbone, precedentemente responsabile dell'attività di base. Ecco quanto recita il comuncato del Milan:



“AC Milan comunica che da oggi, lunedì 1 luglio, Angelo Carbone, già Responsabile dell’Attività di Base, assume l’incarico di Responsabile del Settore Giovanile rossonero, coordinando le attività di tutti i team maschili e femminili, oltre alla Prima Squadra femminile.



Angelo Carbone ha indossato la maglia del Milan nelle Stagioni 1990-91 e 1993-94, contribuendo alla conquista di uno Scudetto, una Supercoppa Europea, una Coppa Intercontinentale e una UEFA Champions League. Nel 2009 è tornato al Milan all’interno della squadra di scouting e dal 2011 ha iniziato a seguire le attività del vivaio del Club rossonero, con l’incarico di Coordinatore dell’Attività di Base.



Il Club ringrazia Mario Beretta per l’attività svolta, augurandogli il meglio per i prossimi incarichi professionali”.