L'avvicinamento al ritorno della semifinale di Champions League con l'Inter parte male per il Milan. Ismael Bennacer si è infatti sottoposto all'intervento chirurgico necessario dopo l'infortunio patito all'andata e i tempi di recupero comunicati dal club sono più lunghi di quanto previsto. Ecco il comunicato del Milan.



"AC Milan comunica che questa mattina, Ismael Bennacer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro. La riparazione della lesione condrale è stata eseguita con successo dal Dottor Bertrand Sonnery Cottet alla presenza del Responsabile dell'Area Medica rossonera Stefano Mazzoni. I tempi di recupero si stimano in almeno 6 mesi".



L'algerino ha patito una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. Che la sua stagione fosse finita era ormai certo, si attendeva per lui uno stop di 3-4 mesi ma ora è lo stesso Milan a fare chiarezza. Pioli dovrà fare a meno di Bennacer fino a dicembre.