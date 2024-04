Milan, UFFICIALE: blindato Zeroli. Tutti i dettagli

Avanti insieme. Kevin, 19enne centrocampista e capitano della Primavera, ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028. Questo il comunicato apparso sui canali social del club rossonero: "Kevin è approdato al Milan nel 2010, fino a indossare in questa stagione la fascia di capitano della Primavera rossonera. Il 30 dicembre 2023 il giovane centrocampista ha esordito a San Siro in Prima Squadra nella partita Milan-Sassuolo vinta 1-0".

. Con la Primavera ha conquistato il pass per le final four di Youth League, battendo ai rigori il Real Madrid ai quarti di finale.la sfida si giocherà venerdì 19 aprile alle ore 18 (l'altra semifinale Olympiacos-Nantes è in programma lo stesso giorno alle 14, la finale è prevista invece lunedì 22 aprile alle 18). Tutte e tre le gara si svolgeranno al Colovray Sport Centre di Nyon.