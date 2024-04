Milan-Inter e lo strano clima fra tifosi: che sia il derby del rispetto prima che derby Scudetto

. Miracolo di San Siro dove, sarà per nobile rispetto o più modesta convenienza, tra le due curve vige un patto di reciproca non violenza. Gli ultras milanesi non si guardano neanche in cagnesco. Al limite, non si guardano e basta. Avviene il contrario nel resto dello stadio reale e soprattutto in quello virtuale.Il paradosso funziona da un quarto di secolo, più o meno. Poi arriva un derby di lunedì (prima volta di lunedì nella storia) con allegata possibile/probabile festa scudetto. Sarebbe bello se…

Ma c’è qualcosa nell’aria e sui social che mette un po’ di preoccupazione. Su questo derby è salita una tensione che non si verificava da anni, soprattutto in proporzione al suo concreto valore per la classifica: nulla.La festa è - per definizione - esagerazione. Lo sanno anche i dirigenti. Tipoche, alla sua più recente celebrazione di uno scudetto, entrò in campo armato di sigaro cubano come una star di Hollywood. Le boccate di fumo non gli tolsero la voce, perché poi salì sul pullman per cantare a squarciagola.

Come insegna la canzone preferita di Galliani,Che però tre giorni fa ha consegnato alla tv americana CBS una dichiarazione che il segretario generale dell’Onu non avrebbe potuto far meglio: “Vincere il campionato contro il Milan sarebbe pazzesco. Il derby sarà durissimo, ma spero anche bello e corretto. E mi auguro che anche gli eventuali festeggiamenti siano tranquilli. Ricordo come avevano festeggiato i milanisti in passato. Io invece vorrei restare calmo”.Per fortuna che Calha c’è. Ma per sua sfortuna, l’eco di queste dichiarazioni pacifiche è durato il tempo di lettura di un tweet oppure al massimo i 15 secondi di una storia Instagram.

Sarebbe magnifico se i giocatori si mischiassero durante l’inno della Lega. Sarebbe straordinario se fosse una festa di pace, anziché un derby di rivalità e veleni. E sia chiaro: la rivalità ci sta, i veleni no.L’Inter è sicura dello scudetto perfino più di quanto lo sia il Milan del secondo posto. Non è in gioco la supremazia cittadina, perché le ultime sfide sono stati tutte appannaggio della squadra che adesso vince lo scudetto.

E che i giocatori in campo si comportino peggio dei tifosi. È il derby che per la prima volta si gioca di lunedì, senza alcuna concorrenza sportiva e assoluta visibilità mondiale. Fate festa senza esagerare.Buon derby. E che sia la Festa del Rispetto, prima ancora che la festa dello scudetto.