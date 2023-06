oggi. Il fantasista spagnolo che era arrivato a Milano nel 2020 prima in prestito annuale e poi nuovamente in prestito biennale, tornerà a vestire la camiseta blanca delche ha confermato con unil ritorno alla base. La notizia era nell'area da tempo, già prima dell'addio a Maldini e Massara che non avevano portato avanti con successo la trattativa per un eventuale riscatto del suo cartellino.Il Real Madrid con il comunicato ufficiale pubblicato attraverso il proprio sito web ha anche confermato chee che il prossimo 13 giugno il giocatore sosterrà le visite mediche di rito e la conferenza stampa di presentazione.Il Real Madrid CF comunica che martedì 13 giugno alle 12:00 presso la cittadella del Real Madrid si svolgerà la cerimonia di presentazione di Brahim Díaz, che tornerà come giocatore del nostro club fino al 30 giugno 2027, dopo il suo prestito per tre stagioni al Milan. In questi anni è diventato un giocatore fondamentale nella storica squadra italiana. Con Brahim, il Milan è tornato campione di Serie A nel 2022 e ha raggiunto le semifinali di Champions League in questa stagione. Brahim Díaz è un giocatore del Real Madrid da gennaio 2019 e ha già vinto 1 campionato e 1 Supercoppa spagnola con il nostro club, prima di essere ceduto in prestito all'AC Milan nel settembre 2020. Dopo la cerimonia di presentazione, Brahim Díaz apparirà davanti ai media.