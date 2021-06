Marco Brescianini va in prestito al Monza, ecco il comunicato da parte del Milan in merito al centrocampista classe 2000: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, a partire dal 1° luglio 2021, le prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini all'AC Monza. Il Club augura a Marco le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportuiva".