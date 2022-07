Samu Castillejo lascia il Milan e torna in patria. La notizia, già nell'aria da qualche giorno, ora è ufficiale. L'attaccante esterno spagnolo (classe 1995 ex Malaga e Villarreal) si trasferisce al Valencia allenato dall'ex rossonero Gattuso.



IL COMUNICATO - AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Castillejo Azuaga al Valencia CF.

Il Club ringrazia Samu per la professionalità e l'impegno dimostrati in questi anni e gli augura le migliori soddisfazioni professionali e personali.