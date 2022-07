Tante trattative in questo lunedì di mercato: telefonate, incontri, nuove idee e altre che tramontano. Dirigenti e procuratori al lavoro per chiudere gli affari, ma l'unica ufficialità di giornata è quella di Paul Pogba alla Juventus: il centrocampista francese arriva a parametro zero dopo il non rinnovo con il Manchester United, contratto fino al 2026 e 2,5 milioni di commisioni agli agenti.



L'altro affare di giornata - ma non ancora ufficializzato - è quello di Samu Castillejo dal Milan al Valencia di Gattuso. Visite mediche previste per domani, i rossoneri riceveranno bonus legati agli obiettivi personali e di squadra, oltre a risparmiare sull'ingaggio di circa 3 milioni di euro lordi. Per il giocatore è pronto un contratto fino al 2025. Arturo Vidal ha ufficialmente risolto il suo contratto con l’Inter, ora lo aspetta il Flamengo.