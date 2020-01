Official Statement: Ricardo Rodríguez https://t.co/S8DQCTtFNc — AC Milan (@acmilan) January 30, 2020

Adesso è anche ufficiale:Il terzino svizzero (foto sito ufficiale PSV.nl) questa mattina è partito da Malpensa verso Eindhoven: in giornata ha sostenuto le visite mediche, prima di firmare con il club olandese.dati gli ottimi rapporti tra le due proprietà, si è deciso di rimandare il discorso sul riscatto al termine della stagione. Accontentato il giocatore e il club olandese, che da tempo spingeva per prendere il laterale svizzero.- "AC Milan annuncia che Ricardo Rodriguez si unirà al PSV Eindhoven a titolo temporaneo. Il club augura al giocatore il meglio per il resto della stagione".