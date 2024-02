Milan, UFFICIALE Chaka Traoré al Palermo: formula e dettagli dell'operazione

Redazione CM

Il Milan ha perfezionato una nuova cessione in questo ultimo giorno di mercato. Dopo la cessione già ufficializzata di Marco Pellegrino, in prestito alla Salernitana, i rossoneri hanno messo nero su bianco la cessione di Chaka Traoré al Palermo.



FORMULA E COMUNICATO - La formula per la cessione dell'ivoriano è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni e percentuale del 25% sulla futura rivendita. Cruciale la volontà del giocatore che ha preferito il Palermo agli altri club che si erano fatti avanti in questo mercato, tra i quali c'erano anche il Losanna e il West Bromwich Albion. A comunicare ufficialmente il raggiungimento dell'accordo è la stessa società siciliana, che sui propri canali ufficiali scrive: ​"Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito dall’A.C. Milan le prestazioni sportive di Chaka Traorè. Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con opzione.A Chaka il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".



IN CRESCITA - Esterno d'attacco, il gioiello classe 2004 cresciuto tra Parma e Primavera del Milan in questa stagione ha bruciato le tappe. Dopo aver trovato il suo esordio con la prima squadra del Milan (aveva già esordito in Serie A nel 2021 con i crociati), ha anche messo a segno il suo primo gol nel massimo campionato, oltre al primo in Coppa Italia e alla prima presenza in Champions League contro il Borussia Dortmund.