Il Milan è pronto ad ufficializzare l'acquisto dalla Stella Rossa dell'attaccante Marko Lazetic. Il deposito del contratto del calciatore classe 2004 è stato reso noto dal sito della Lega Serie A ed è propedetuico all'annuncio della società rossonera. Il talento di nazionalità serba è giunto ieri a Milano, dove ha sostenuto le visite mediche di rito e sostenuto i test per ottenere l'idoneità sportiva in Italia: per lui il club di via Aldo Rossi ha investito 4 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita.