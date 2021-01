Leo Duarte lascia il Milan. Ecco il comunicato diramato sui profili ufficiali dei canali rossoneri: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Léonardo Campos Duarte da Silva all'Istanbul Başakşehir FK fino al 30 giugno 2022.



Il Club ringrazia Léo per la professionalità sempre dimostrata e gli augura il meglio per il futuro personale e professionale"



LE PAROLE DI DUARTE - Ecco le parole di Duarte su Instagram: "Molto felice per questa nuova esperienza. Con orgoglio annuncio che ora faccio parte del Başakşehir. Sono pronto per questa sfida e motivato ad iniziare un nuovo capitolo nella mia vita"