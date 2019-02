Due colpi per il Milan. Non per la squadra di Rino Gattuso, ma per il gruppo dirigenziale guidato da Ivan Gazidis. Il club rossonero ha annunciato, attraverso il proprio sito ufficiale, l'arrivo di ​Casper Stylsvig e James Murray, nominati rispettivamente "Chief Revenue Officer" (responsabile dei ricavi) e "Chief of Staff" dello stesso amministratore delegato.



IL COMUNICATO - "AC Milan comunica l’ingresso nel management rossonero di Casper Stylsvig e James Murray, rispettivamente in qualità di "Chief Revenue Officer" ("CRO") e "Chief of Staff" dell’Amministratore Delegato. Entrambi si insedieranno ufficialmente il 1 marzo 2019. Casper Stylsvig entra in AC Milan dopo aver ricoperto il medesimo ruolo nel Fulham, vantando inoltre precedenti incarichi nel Manchester United, come "Head of Sales and Global Sponsorship" e nell’FC Barcelona, come "Business Development Manager". La sua nomina è in linea con la visione strategica dell’AD rossonero Ivan Gazidis di guidare le vendite e aumentare i ricavi attraverso tutte le divisioni commerciali del club. James Murray approda in AC Milan dopo aver trascorso le ultime 5 stagioni come "Head of Business Strategy" all’Arsenal FC e una precedente esperienza professionale in Accenture. James contribuirà a sviluppare e guidare tutti gli obbiettivi strategici del Club nel corso della nuova era. Sia James che Casper riporteranno direttamente all’Amministratore Delegato di AC Milan, andando a consolidare l’attuale gruppo di manager". PARLA GAZIDIS - Ivan Gazidis, Amministratore Delegato di AC Milan, ha dichiarato: "A nome del Board e di tutta la comunità rossonera, desidero dare il benvenuto a James e Casper. Riconosco in loro degli autentici leader, con un alto livello di capacità e una profonda conoscenza del sistema Calcio. Insieme al nostro team, ci aiuteranno a portare il Milan verso il futuro con tutta la passione ed eccellenza che il nostro Club merita".