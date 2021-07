Il Milan ha ufficializzato l'ingaggio di Olivier Giroud: secondo quanto appreso da calciomercato.com, il contratto scadrà nel giugno 2023, con opzione per un'altra stagione. L'attaccante francese classe '86 arriva dal Chelsea, che riceverà un indennizzo di un milione di euro e un altro di bonus, e indosserà la maglia numero 9.



Questo il comunicato del club rossonero: "AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Olivier Jonathan Giroud dal Chelsea FC. L’attaccante francese vestirà la maglia numero 9.



Nato a Chambéry (Francia) il 30 settembre 1986, Giroud cresce nel Settore Giovanile del Grenoble con cui esordisce in Prima Squadra nel 2005. Dopo aver vestito le maglie di Istres e Tours, arriva la chiamata del Montpellier in Ligue 1 con cui colleziona 85 presenze e 39 gol in due anni, vincendo il Campionato nella Stagione 2011/2012.



Nell’estate 2012 si trasferisce all’Arsenal con cui mette a segno 105 reti in 253 partite e vince 3 FA Cup e 3 Community Shield. Nel gennaio 2018 il passaggio al Chelsea, con cui colleziona 119 presenze e 39 goal, conquistando 1 Champions League, 1 Europa League e 1 FA Cup.



Esordisce in Nazionale nel novembre 2011, collezionando 110 presenze, 46 goal e vincendo il Mondiale nel 2018".