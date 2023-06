Il Milan mette a segno il primo significativo colpo in entrata del mercato per la stagione 2023/2024, dopo l'ingaggio a parametro zero del portiere Marco Sportiello, proveniente dall'Atalanta. Con una nota ufficiale congiunta rispetto a quella emessa pochi minuti prima dal Chelsea, il club rossonero ha comunicato l'acquisto a titolo dedinitivo del centrocampista classe '96 Ruben Loftus-Cheek. Il giocatore inglese, che ha superato le visite mediche nei giorni scorsi, ha firmato un contratto della durata di quatto anni, fino al 30 giugno 2027.



Loftus-Cheek è stato acquistato per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus, dopo aver collezionato 155 presenze con la maglia del Chelsea, club nel quale è cresciuto calcisticamente sin da bambino.