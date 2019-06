Ora è ufficiale: Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Milan. Dopo settimane di voci e attese, sabato scorso il tecnico si era liberato dalla Sampdoria, rendendo così in discesa la strada per il suo futuro rossonero. Un futuro che è diventato presente nella serata di oggi, con il comunicato diramato dal club di Via Aldo Rossi sul proprio sito ufficiale: ​", con un'opzione per il rinnovo fino al 30 giugno 2022. Ora, Marco Giampaolo inizierà a lavorare con la squadra a partire dal prossimo 9 luglio, giorno del primo allenamento stagionale a Milanello". Come anticipato da Calciomercato.com , dunque, il contratto del tecnico sarà biennale con opzione per il terzo anno.