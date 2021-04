Come vi ha raccontato Calciomercato.com nelle scorse settimaneEcco"COMUNICATO UFFICIALE: ZLATAN IBRAHIMOVIĆÈ ufficiale il rinnovo dell'attaccante svedeseAC Milan comunica di aver rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimović.Il Milan è la squadra italiana con cui Zlatan ha collezionato il maggior numero di presenze e, dopo le 84 reti realizzate nelle 130 partite giocate nella sua carriera milanista, il campione svedese vestirà la maglia rossonera anche la prossima stagione".- Ibrahimovic firma fino al 2022:s - molti di questi facilmente raggiungibili - legati al rendimento personale del calciatore (tra cui presenze e gol) e della squadra.- Queste le parole del fuoriclasse del Milan: "Mi sento molto felice, ho aspettato questo giorno. Un altro anno è quello che conta, mi sento felice perché il Milan è casa mia. Sto molto bene, come mi fa sentire il club e chi lavora per il club, i miei colleghi, il mister e i tifosi, che mi mancano molto. Se posso restare per tutta la vita resto. Dal primo giorno lavorare con Pioli è stato facile, ha la mentalità e l'energia giusta per trasformare la squadra".