Non solo Arsenal e Liverpool, il Milan giocherà una terza amichevole durante la sosta per i Mondiali in Qatar: il 30 dicembre ad Eindhoven contro il PSV. Il comunicato del club rossonero:



AC Milan e PSV Eindhoven si affronteranno in amichevole il prossimo 30 dicembre alle 18.15 al Philips Stadion di Eindhoven, in Olanda. Una nuova sfida internazionale, che seguirà quelle contro Arsenal e Liverpool, per continuare la preparazione in vista della seconda parte di stagione.



I precedenti tra Milan e PSV sono 8, tutti in Champions League: 4 vittorie rossonere, 2 pareggi e 2 vittorie olandesi. L'ultimo confronto tra le due squadre risale all'estate 2013, ai playoff di Champions League, con il Milan ad avere la meglio grazie all'1-1 di Eindhoven e alla vittoria per 3-0 nel match di ritorno.