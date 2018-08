Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Atletico Madrid comunica di aver raggiunto un accordo col Milan per Nikola Kalinic. L'attaccante croato ha firmato un contratto fino a giugno 2021 con la squadra allenata da Diego Simeone, mentre non vengono resi noti i termini dell'operazione. Il club rossonero, che lo acquistò dalla Fiorentina in prestito oneroso da 2 milioni di euro con riscatto a 20, dovrebbe privarsi di Kalinic a titolo definitivo per una cifra di circa 15 milioni.





Comunicato Ufficiale: Nikola Kalinic ⬇https://t.co/YSFUM9pIR7 — AC Milan (@acmilan) 9 agosto 2018