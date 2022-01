Il Milan ha ceduto il terzino della Primavera Milos Kerkez all'Az Alkmaar. La notizia è ora ufficiale ed è stata confermata dal club olandese attraverso il proprio sito ufficiale e i propri canali social. Il terzino ungherese si trasferisce a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.L'AZ ha ingaggiato Milos Kerkez. Il 18enne ungherese arriva a titolo definitivo dalla superpotenza italiana AC Milan e ha firmato un contratto con l'AZ Alkmaar fino al 30 giugno 2026. Il difensore di fascia sinistra giocherà con la maglia numero 26.- "La scelta di venire all'AZ è stata facile. È il club perfetto per far crescere i giovani. Ho ricevuto subito un'accoglienza molto calorosa. Quando sono entrato nello stadio ho visto la mia foto sul grande schermo. Quello è stato un momento speciale. Dà una sensazione incredibilmente. È un onore far parte dell'AZ e anche la mia famiglia ne è orgogliosa”.