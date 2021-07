. Insieme a lui un altro "italiano", come Khristian Kouamé, attaccante della Fiorentina: entrambi, quindi, salteranno tutta la prima parte della preparazione, visto che le Olimpiadi iniziano, per il calcio, il 22 luglio.Pilastro del club rossonero e della squadra di Stefano Pioli, Kessie, se le cose andranno bene per la sua nazionale, sarà impegnato fino al 7 agosto; nel migliore dei casi per i rossoneri, invece, la fase a gironi, dove gli Elefanti se la vedranno Arabia Saudita, Brasile e Germania, termina il 28 luglio. Perdendo, comunque, tutta la preparazione, visto che il raduno del Milan è fissato l'8 luglio.