Il Milan perde Simon Kjaer. Per il difensore danese, infortunatosi durante la partita poi vinta 3-0 contro il Genoa, c'è un danno ai legamenti del ginocchio sinistro, questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto nella mattinata di giovedì alla clinica Columbus. Domani l'operazione in artroscopia "per riparare il danno legamentoso".



Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, ​​"la risonanza e la valutazione specialistica a cui è stato questa mattina sottoposto Simon Kjaer hanno confermato la necessità di una artroscopia del ginocchio sinistro per riparare il danno legamentoso. L’intervento verrà effettuato domani".