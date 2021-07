Dopo la prima maglia indossata già la passata stagione, in casa, contro il, ora viene svelata la seconda divisa ufficiale che accompagnerà ilnell’annata 2021/22. Lal’ha svelata sul proprio account Twitter, come modello Olivier, nuovo attaccante arrivato dal Chelsea.Senza colletto, bianca con inserti rossi, e dorati, segue la tradizione delle maglie da trasferte della storia del club meneghino. Niente sorprese, quindi: la seconda bianca non si tocca in casa milanista. Con un omaggio a Fondazione Milan, scritta sul retro della maglia, per quanto fatto dall'ente benefico del club meneghino: infatti c'è un motivo con grafica sottile, composta dalle mappe di sei città di sei continenti, tutte quelle città che faranno parte di un progetto speciale di Fondazione Milan.