Piove sul bagnato in casa Milan. Ennesimo infortunio per la squadra rossonera, questa volta è toccato a Mateo Musacchio, che si è fatto male nel match di Europa League contro il Betis. Ecco il comunicato ufficiale: "AC Milan comunica, che a seguito di uno scontro di gioco avvenuto ieri sera nel corso di Real Betis-Milan, Mateo Musacchio ha riportato un trauma al ginocchio destro che ha comportato la lesione del legamento crociato posteriore, infortunio che richiederà un trattamento conservativo di 6-8 settimane. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto in seguito al concomitante trauma cranico hanno invece dato esito negativo."