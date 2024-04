Milan, UFFICIALE: lesione al menisco per Eletu, è stato operato salta le final 4 di Youth League

12 minuti fa



Il Milan Primavera di Ignazio Abate non avrà a disposizione uno dei suoi perni per le final 4 di Uefa Youth League. Victor Ehuwa Eletu, centrocampista nigeriano classe 2005, diga davanti alla difesa, è stato infatti operato oggi per riparare la lesione al menisco laterale del ginocchio sinistro e dovrà stare fermo per un periodo di tempo importante. Le fasi finali della Champions League dei giovani sono in programma fra 17 giorni (il 19 aprile la semifinale col Porto e il 22 aprile l'eventuale finalissima).



IL COMUNICATO - Nella mattina di giovedì 28 marzo il calciatore Victor Ehuwa è stato sottoposto ad artroscopia per la riparazione della lesione del menisco laterale del ginocchio sinistro presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi-Sant'Ambrogio. L'intervento, eseguito dal dott. Pozzoni e dalla sua équipe, è perfettamente riuscito. Il giovane centrocampista rossonero ha iniziato il percorso riabilitativo.