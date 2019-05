Ieriè stato costretto a lasciare il campo da gioco dell'ultima partita stagionale delcontro la Spal al minuto 22 per un problema muscolare alla gamba destra. Oggi il Milan lo ha sottoposto ad esami strumentali di rito chee, per questo,Donnarumma sarà costretto, verosimilmente,nel percorso di qualificazione al prossimo europeo e in programma l'8 e l'11 giugno.AC Milan comunica che nella giornata odierna, il portiere Gianluigi Donnarumma si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno rilevato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra.